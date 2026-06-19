AGENDA · Marnay
Concert de Rue avec l’OHPE Marnay
jeudi 9 juillet 2026 · Marnay
Informations pratiques
Marnay
Concert de Rue avec l’OHPE
Place de l’Hôtel de Ville Marnay Haute-Saône
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 20:30:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
L’Orchestre Harmonie de Pin-Emagny vous invite à son concert de rue qui se déroulera à Marnay. .
Place de l’Hôtel de Ville Marnay 70150 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
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English : Concert de Rue avec l’OHPE
L’événement Concert de Rue avec l’OHPE Marnay a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN
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