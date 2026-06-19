Informations pratiques

Marnay

Concert de Rue avec l’OHPE

Place de l’Hôtel de Ville Marnay Haute-Saône

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 20:30:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

L’Orchestre Harmonie de Pin-Emagny vous invite à son concert de rue qui se déroulera à Marnay. .

Place de l’Hôtel de Ville Marnay 70150 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

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English : Concert de Rue avec l’OHPE

L’événement Concert de Rue avec l’OHPE Marnay a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN