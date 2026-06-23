Visite guidée de Marnay, Cité de Caractère Marnay
mardi 7 juillet 2026 · Marnay
Informations pratiques
Marnay
Visite guidée de Marnay, Cité de Caractère
Marnay Haute-Saône
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:00:00
fin : 2026-08-25 11:30:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-11 2026-08-21 2026-08-25
Partez sur les traces des seigneurs les plus illustres de Marnay ! Cet été, l’Office de Tourisme du Val Marnaysien une visite guidée de la cité tous les mardis matins (sauf 14/07, 04/08 et le 18/08 remplacé 21/08). Vous découvrirez les monuments emblématiques comme l’Hôtel de Santans, les maisons de caractère, l’Église Saint-Symphorien, les trajes ou encore le château. .
Marnay 70150 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 31 90 91 contact@ot-valmarnaysien.com
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English : Visite guidée de Marnay, Cité de Caractère
L’événement Visite guidée de Marnay, Cité de Caractère Marnay a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN
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