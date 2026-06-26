Les matins d’été atelier miel avec Entre Terre et Miel Marnay
mercredi 8 juillet 2026 · Marnay
Informations pratiques
Marnay
Les matins d’été atelier miel avec Entre Terre et Miel
Fontaigre Marnay Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-08 12:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Nous vous proposons un atelier miel pour notre premier matin d’été.
Visite de la miellerie avec une explication interactive de la récolte de miel.
Ensuite, visite de ruche avec explication et démonstration du fonctionnement des abeilles.
Et une dégustation de miels locaux pour finir. .
Fontaigre Marnay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 43 47 88
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English : Les matins d’été atelier miel avec Entre Terre et Miel
L’événement Les matins d’été atelier miel avec Entre Terre et Miel Marnay a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme des Vallées du Clain
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