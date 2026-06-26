Informations pratiques

Marnay

Les matins d’été atelier miel avec Entre Terre et Miel

Fontaigre Marnay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-07-08 12:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Nous vous proposons un atelier miel pour notre premier matin d’été.

Visite de la miellerie avec une explication interactive de la récolte de miel.

Ensuite, visite de ruche avec explication et démonstration du fonctionnement des abeilles.

Et une dégustation de miels locaux pour finir. .

Fontaigre Marnay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 43 47 88

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English : Les matins d’été atelier miel avec Entre Terre et Miel

L’événement Les matins d’été atelier miel avec Entre Terre et Miel Marnay a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme des Vallées du Clain