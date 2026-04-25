Marnay

Arc en ciel Run

Marnay 70150 Marnay Haute-Saône

Tarif : 11 – 11 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 12:30:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Organisée par le Tennis Club de Marnay, l’Arc en Ciel Run est une course festive sans chrono et sans pression mais en couleurs et avec beaucoup de bonne humeur. Rendez-vous aux terrains de tennis pour un parcours de 5 km ouvert à tous. Alors oserez-vous ? .

Marnay 70150 Marnay 70150 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

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English : Arc en ciel Run

L’événement Arc en ciel Run Marnay a été mis à jour le 2026-04-20 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN