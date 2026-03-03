La biodiversité aux jardins Cossé-le-Vivien

Musée Robert Tatin Cossé-le-Vivien Mayenne

Début : 2026-06-07 15:00:00
2026-06-07

Visites gratuites À la découverte des Espaces Naturels Sensibles de la Mayenne.
Comment accueillir la biodiversité au jardin ? Arpentez les allées du musée à la découverte des pratiques mises en œuvre pour un environnement propice au développement des espèces végétales et animales.
Ensuite, place aux travaux pratiques ! Un atelier de fabrication d’un hôtel à insectes sera proposé.

En partenariat avec Mayenne Nature Environnement
Inscription auprès du Musée Robert Tatin 02 43 98 80 89   .

Musée Robert Tatin Cossé-le-Vivien 53230 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 98 80 89 

Free tours Discover the Espaces Naturels Sensibles de la Mayenne.

