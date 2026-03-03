La biodiversité aux jardins Cossé-le-Vivien
La biodiversité aux jardins Cossé-le-Vivien dimanche 7 juin 2026.
La biodiversité aux jardins
Musée Robert Tatin Cossé-le-Vivien Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 15:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Visites gratuites À la découverte des Espaces Naturels Sensibles de la Mayenne.
Comment accueillir la biodiversité au jardin ? Arpentez les allées du musée à la découverte des pratiques mises en œuvre pour un environnement propice au développement des espèces végétales et animales.
Ensuite, place aux travaux pratiques ! Un atelier de fabrication d’un hôtel à insectes sera proposé.
En partenariat avec Mayenne Nature Environnement
Inscription auprès du Musée Robert Tatin 02 43 98 80 89 .
Musée Robert Tatin Cossé-le-Vivien 53230 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 98 80 89
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Free tours Discover the Espaces Naturels Sensibles de la Mayenne.
L’événement La biodiversité aux jardins Cossé-le-Vivien a été mis à jour le 2026-03-03 par SUD MAYENNE