La biodiversité aux jardins Cossé-le-Vivien

La biodiversité aux jardins

Musée Robert Tatin Cossé-le-Vivien Mayenne

Visites gratuites À la découverte des Espaces Naturels Sensibles de la Mayenne.

Comment accueillir la biodiversité au jardin ? Arpentez les allées du musée à la découverte des pratiques mises en œuvre pour un environnement propice au développement des espèces végétales et animales.

Ensuite, place aux travaux pratiques ! Un atelier de fabrication d’un hôtel à insectes sera proposé.

En partenariat avec Mayenne Nature Environnement

Inscription auprès du Musée Robert Tatin 02 43 98 80 89 .

Musée Robert Tatin Cossé-le-Vivien 53230 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 98 80 89

English :

Free tours Discover the Espaces Naturels Sensibles de la Mayenne.

