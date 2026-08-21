La biodiversité en ville expliquée Journées Européennes du Patrimoine Montbrison
samedi 19 septembre 2026 · Montbrison
Informations pratiques
Montbrison
La biodiversité en ville expliquée Journées Européennes du Patrimoine
Rdv à l’angle de la rue Neuve et rue Centrale Montbrison Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Partez à la découverte des aménagements favorisant la biodiversité en ville.
Une balade riche en conseils et en idées pour mieux comprendre la nature en ville.
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Rdv à l’angle de la rue Neuve et rue Centrale Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 96 08 69 contact@loireforez.com
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English : La biodiversité en ville expliquée Journées Européennes du Patrimoine
Set out to discover urban designs that promote biodiversity.
A walk full of tips and ideas to help you better understand nature in the city.
L’événement La biodiversité en ville expliquée Journées Européennes du Patrimoine Montbrison a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Loire Forez
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