Informations pratiques

Montbrison

La biodiversité en ville expliquée Journées Européennes du Patrimoine

Rdv à l’angle de la rue Neuve et rue Centrale Montbrison Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Partez à la découverte des aménagements favorisant la biodiversité en ville.

Une balade riche en conseils et en idées pour mieux comprendre la nature en ville.

.

Rdv à l’angle de la rue Neuve et rue Centrale Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 96 08 69 contact@loireforez.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La biodiversité en ville expliquée Journées Européennes du Patrimoine

Set out to discover urban designs that promote biodiversity.

A walk full of tips and ideas to help you better understand nature in the city.

L’événement La biodiversité en ville expliquée Journées Européennes du Patrimoine Montbrison a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Loire Forez