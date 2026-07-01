Exposition collective, Galerie XXIe, Montbrison

Informations pratiques

Exposition collective 18 – 20 septembre Galerie XXIe Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

La galerie XXIe présente une exposition collective autour de l’œuvre de David Mansot, cabaniste. Un univers où la nature et la poésie invitent à retrouver son âme d’enfant.

Galerie XXIe 12 rue Saint Jean 42600 Montbrison Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0622781196 https://galerie-xxie.fr/ https://www.linkedin.com/in/evelyne-lair/;https://www.instagram.com/galerie_xxie/;https://www.facebook.com/galeriexxie La galerie XXIe est un espace dédié à l’art contemporain dans le centre de Montbrison, en pays d’Art et d’Histoire depuis 2021.

L’art d’aujourd’hui vous séduit-il ? Vous questionne-il ? Vous interpelle-t-il ? A-t-il quelque-chose à vous apporter ? Et la beauté dans tout ça ?

La galerie XXIe s’est fixée pour objectif d’offrir au public un regard vivant, sensible et ouvert sur l’art contemporain, en invitant des artistes qui créent de belles émotions et rendent la vie réellement plus belle.

Qu’ils soient d’ici ou d’ailleurs, les peintres, sculpteurs et plasticiens sont sélectionnés pour leur technicité, leur identité artistique et pour leurs qualités humaines et professionnelles, leur vision du monde, et leur envie de partager tout cela. Parkings gratuits et zones bleues à proximité

La galerie XXIe présente une exposition collective autour de l’œuvre de David Mansot, cabaniste. Un univers où la nature et la poésie invitent à retrouver son âme d’enfant.

©GalerieXXIe