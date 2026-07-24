Animations autour du Tour de France Femmes avec Zwift Montbrison
jeudi 6 août 2026 · Montbrison
Informations pratiques
Montbrison
Animations autour du Tour de France Femmes avec Zwift
Montbrison Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 10:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Vivez le Tour au cœur de la fête.
Animations, Fan Zone, présentation des équipes, randonnée cycliste et caravane publicitaire ne manquez pas ce rendez-vous exceptionnel.
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Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 96 08 69
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English : Animations autour du Tour de France Femmes avec Zwift
Experience the Tour right in the heart of the festivities.
Entertainment, Fan Zone, team presentations, a bike ride, and the promotional caravan: don’t miss this exceptional event.
L’événement Animations autour du Tour de France Femmes avec Zwift Montbrison a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Loire Forez
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