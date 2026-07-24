Informations pratiques

Montbrison

Animations autour du Tour de France Femmes avec Zwift

Montbrison Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 10:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Vivez le Tour au cœur de la fête.

Animations, Fan Zone, présentation des équipes, randonnée cycliste et caravane publicitaire ne manquez pas ce rendez-vous exceptionnel.

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Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 96 08 69

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English : Animations autour du Tour de France Femmes avec Zwift

Experience the Tour right in the heart of the festivities.

Entertainment, Fan Zone, team presentations, a bike ride, and the promotional caravan: don’t miss this exceptional event.

L’événement Animations autour du Tour de France Femmes avec Zwift Montbrison a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Loire Forez