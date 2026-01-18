Montbrison, ville départ d’étape du Tour de France Féminin

Montbrison sera la ville départ de l’étape 6 du Tour de France Féminin à destination de Tournon-sur-Rhône, étape de 153 km.

Montbrison will be the starting town for stage 6 of the Tour de France Féminin to Tournon-sur-Rhône, a 153 km stage.

