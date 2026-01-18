Montbrison, ville départ d’étape du Tour de France Féminin Montbrison
Montbrison sera la ville départ de l’étape 6 du Tour de France Féminin à destination de Tournon-sur-Rhône, étape de 153 km.
Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 96 08 69
Montbrison will be the starting town for stage 6 of the Tour de France Féminin to Tournon-sur-Rhône, a 153 km stage.
