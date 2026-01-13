64èmes journées de la Fourme de Montbrison et des Côtes du Forez Place Eugène Baune Montbrison

64èmes journées de la Fourme de Montbrison et des Côtes du Forez

Place Eugène Baune Avenue d’Allard Montbrison Loire

Début : 2026-10-03 09:00:00

fin : 2026-10-04 19:00:00

2026-10-03

Un week-end entièrement dédié à la fourme de Montbrison.

Au programme Tour pédestre, randonnée pédestre et cyclotouriste, marché, visite guidée de la ville, expositions, démonstrations et dégustations, espace des fromages AOP, corso, spectacle

.

English : 64èmes journées de la Fourme de Montbrison et des Côtes du Forez

A weekend entirely dedicated to the showcasing of the two Forez AOC, a territory synonymous with the art of living and quality of life. Two days of events in the centre of Montbrison dedicated to Fourme cheese and Côtes du Forez wines.

