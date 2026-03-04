64è Journées de la Fourme de Montbrison et des Côtes du Forez, Place Bouvier 42600 Montbrison, Montbrison

64è Journées de la Fourme de Montbrison et des Côtes du Forez 3 et 4 octobre Place Bouvier 42600 Montbrison Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T09:00:00+02:00 – 2026-10-04T17:00:00+02:00

Un week-end entièrement dédié à la Fourme de Montbrison.

Au programme : Démonstrations et dégustations de l’AOP Fourme de Montbrison et d’autres produits, marché, tour pédestre, randonnée pédestre et cyclotouriste, visite guidée de la ville, expositions, espace des fromages AOP, corso, spectacle…

Les évènements se déroulent à divers endroits de la ville.

