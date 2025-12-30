Journées Européennes du Patrimoine en Loire Forez Montbrison
Journées Européennes du Patrimoine en Loire Forez
Montbrison Loire
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20
2026-09-19
Explorez les trésors du patrimoine de Loire Forez visites inédites, savoir-faire locaux et lieux emblématiques vous ouvrent leurs portes pour célébrer l’histoire et la culture du territoire. Programme disponible dans nos bureaux d’information.
Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 96 08 69 contact@loireforez.com
English : Journées Européennes du Patrimoine en Loire Forez
Explore the treasures of Loire Forez heritage: unique tours, local know-how and emblematic sites open their doors to celebrate the region?s history and culture. Program available from our information offices.
