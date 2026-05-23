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La biodiversité nocturne du Parc Floral de Paris Maison Paris Nature Paris

La biodiversité nocturne du Parc Floral de Paris Maison Paris Nature Paris

La biodiversité nocturne du Parc Floral de Paris Maison Paris Nature Paris mardi 30 juin 2026.

Lieu : Maison Paris Nature

Adresse : Pavillons 1 et 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide

Ville : 75012 Paris

Département : Paris

Début : mardi 30 juin 2026

Fin : mardi 30 juin 2026

Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au Pavillon 1 du Parc Floral de Paris.

Cette animation est accessible aux personnes à mobilité réduite.

L’inscription est gratuite mais obligatoire, via le formulaire ci-dessous. Si cette animation est complète, ce formulaire sera bloqué. Vous aurez alors la possibilité de vous inscrire sur la liste d’attente, en deuxième lien ci-dessous. Enfin, pour vous désinscrire vous pouvez utiliser le dernier formulaire.

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[Conférence]

Lorsque la nuit tombe et que le Parc Floral ferme ses grilles aux promeneurs, d’autres visiteurs profitent de la tranquillité du lieu… Apprenez-en plus sur les renards, chouettes, papillons de nuit, vers luisants et autres créatures insoupsonnées qui fréquentent ce lieu dans la plus grande discrétion !
Le mardi 30 juin 2026
de 15h00 à 16h30
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-30T18:00:00+02:00
fin : 2026-06-30T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-30T15:00:00+02:00_2026-06-30T16:30:00+02:00

Maison Paris Nature Pavillons 1 et 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide  75012 Paris
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