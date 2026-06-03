Danses autours du monde ! MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs PARIS
Danses autours du monde ! MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs PARIS mercredi 17 juin 2026.
En raison d’un grand nombre de participants et d’un nombre de place limité, la réservation pour ce spectacle est obligatoire. Les familles des élèves concernées recevront en prochainement un formulaire pour les inviter à réserver en priorité.
Mercredi 17 et jeudi 18 juin, les classes de danse de Marie Folgringer, Evendra Pendra Martins et Klervie Le Pite-Mahé vous proposent un festival de danses et de costumes pour un tour du monde en 80 minute !
Du mercredi 17 juin 2026 au jeudi 18 juin 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-17T02:00:00+02:00
fin : 2026-06-19T01:59:59+02:00
Date(s) :
MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 4 rue Félibien 75006 PARIS
dac-cma7communication@paris.fr
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