La Boîte à Joujoux Théâtre Louis Jouvet Belfort

La Boîte à Joujoux
Théâtre Louis Jouvet Centre commercial 4as Belfort Territoire de Belfort
Début : 2026-02-11 16:30:00
fin : 17:30:00
2026-02-11
A la faveur d’une nuit magique, l’intrigue amoureuse entre trois joujoux ,
Polichinelle, le Soldat et la Poupée, se déploie avec ludisme et grâce, portée par le souffle
et l’expressivité des musiciens du quatuor de clarinettes.
L’histoire est racontée par une conteuse espiègle et malicieuse dont l’immense robe devient ici une véritable boîte à joujoux tantôt creuset d’apparitions surprenantes, tantôt castelet dans lequel évoluent les marionnettes, tantôt décor à dimensions variables… .
Théâtre Louis Jouvet Centre commercial 4as Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 99 65 contact@marionnette-belfort.com
