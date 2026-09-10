La Boîte – l’entreprise s’improvise, Théâtre du Cyclope, Nantes

Informations pratiques

La Boîte – l’entreprise s’improvise 2 octobre et 6 novembre Théâtre du Cyclope Loire-Atlantique

Tarif plein : 15€ / Tarif réduit : 10€50 / Tarif adhérent·e : 9€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T20:30:00+02:00 – 2026-10-02T21:30:00+02:00

Fin : 2026-11-06T20:30:00+01:00 – 2026-11-06T21:30:00+01:00

La Boîte est un spectacle d’improvisation théâtrale au format long (1h à 1h15) qui plonge le public au cœur d’une entreprise entièrement créée sur scène.

Avant le début de l’histoire, les spectateurs participent à la construction de cet univers : ils choisissent le domaine d’activité de l’entreprise, désignent son directeur ou sa directrice et attribuent les différents rôles aux personnages. Une fois ces éléments définis, les comédiens se lancent sans filet dans une aventure improvisée où tout peut arriver.

Au fil du spectacle, le public découvre les moments marquants d’une vie professionnelle : une embauche rocambolesque, une distribution de primes injuste, une présentation de résultats catastrophique, une réunion qui dérape, une convocation inattendue, une pause-café pleine de révélations, un déjeuner à la cantine mémorable ou encore un séminaire d’entreprise qui tourne complètement au fiasco.

Mêlant format long et succession de sketches reliés entre eux, La Boîte construit sous les yeux des spectateurs une histoire unique, drôle et imprévisible. Chaque représentation est différente, nourrie par les propositions du public et l’imagination des comédiens.

Un spectacle d’improvisation comique, tout public, qui transforme le quotidien de l’entreprise en terrain de jeu théâtral.

Théâtre du Cyclope 82 rue du Maréchal Joffre, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « theatreducyclope@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0251864507 »}]

La Boîte est un spectacle d’improvisation comique où le public crée l’entreprise de toutes pièces : il choisit le secteur d’activité, désigne le directeur et attribue les rôles aux personnages. Théâtre Improvisation

© Sophie Aumas