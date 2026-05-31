La bonne vibe, 15 rue d’algérie 69001, Lyon
La bonne vibe, 15 rue d’algérie 69001, Lyon dimanche 21 juin 2026.
La bonne vibe Dimanche 21 juin, 20h30 15 rue d’algérie 69001 Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T20:30:00+02:00 – 2026-06-21T23:30:00+02:00
Fin : 2026-06-21T20:30:00+02:00 – 2026-06-21T23:30:00+02:00
Évennement avec deux dj indépendant au 15 rue d’algérie dans la boutique la Bonne Paire
15 rue d’algérie 69001 15 rue d’algérie 69001 Lyon 69001 Terreaux Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 0674915679 http://www.labonnepaire.com https://www.instagram.com/_labonnepaire_/ Magasin de sneakers et de vêtements de seconde main Transport et parking à proximité
Évennement avec deux dj indépendant au 15 rue d’algérie dans la boutique la Bonne Paire
©ministère de la Culture
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