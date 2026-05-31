La bonne vibe, 15 rue d’algérie 69001, Lyon

La bonne vibe Dimanche 21 juin, 20h30 15 rue d’algérie 69001 Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T20:30:00+02:00 – 2026-06-21T23:30:00+02:00

Fin : 2026-06-21T20:30:00+02:00 – 2026-06-21T23:30:00+02:00

Évennement avec deux dj indépendant au 15 rue d’algérie dans la boutique la Bonne Paire

15 rue d’algérie 69001 15 rue d’algérie 69001 Lyon 69001 Terreaux Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 0674915679 http://www.labonnepaire.com https://www.instagram.com/_labonnepaire_/ Magasin de sneakers et de vêtements de seconde main Transport et parking à proximité

Évennement avec deux dj indépendant au 15 rue d’algérie dans la boutique la Bonne Paire

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