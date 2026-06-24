La boucle de Lann vras Ploubazlanec
La boucle de Lann vras Ploubazlanec jeudi 13 août 2026.
Ploubazlanec
La boucle de Lann vras
Statue des veuves d’islandais Ploubazlanec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 10:00:00
fin : 2026-08-13 12:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Partez à la découverte des différents milieux naturels le long du Sentier des Douaniers du point de vue de Lann Vras jusqu’à l’anse du Ouern. Charmante balade commentée qui conjugue forêts, sentiers boisés, champs et prairies, profitez pleinement de ce circuit champêtre entre terre et mer. .
Statue des veuves d’islandais Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 96 79
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English :
L’événement La boucle de Lann vras Ploubazlanec a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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