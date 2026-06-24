La boucle des falaises Plourivo
La boucle des falaises Plourivo mercredi 19 août 2026.
Plourivo
La boucle des falaises
Maison de l’estuaire Plourivo Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:00:00
fin : 2026-08-19 12:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Arpentez les falaises du Goëlo à Plouézec parmi les plus hautes de Bretagne et découvrez la biodiversité de ce site naturel remarquable. Le lieu de départ de ce circuit vous séduira par la beauté des paysages et sa richesse écologique avec ses landes regorgeant de passereaux. Aurez-vous la chance d’observer la Fauvette pitchou ? .
Maison de l’estuaire Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 96 79
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English :
L’événement La boucle des falaises Plourivo a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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