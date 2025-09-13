La boum boom bum La Criée Théâtre National de Marseille Marseille 7e Arrondissement
samedi 5 décembre 2026 · La Criée Théâtre National de Marseille · Marseille 7e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 7e Arrondissement
La boum boom bum
Samedi 5 décembre 2026 de 19h à 23h. La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 19:00:00
fin : 2026-12-05 23:00:00
Date(s) :
2026-12-05
La Criée prend des airs de fête pour une soirée unique de réouverture !
Casque sur les oreilles, déambulez de stand en stand karaoké à tue-tête, radio en direct, jeux pour faire connaissance, espaces pour danser, rire ou consulter les astres… À chaque détour, une surprise vous attend.
Imaginée par le chorégraphe Arthur Perole et son équipe, cette soirée célèbre le plaisir d’être ensemble. Pas de place assignée, aucun rôle à tenir choisissez votre parcours, inventez votre nuit, et prolongez-la sur le DJ set de Marcos Vivaldi.
DRESS CODE POUR JOUER LE JEU
Pour La BOUM BOOM BUM, osez l’originalité paillettes, cuir, fluo ou motifs animaliers, vos plus beaux habits sont de sortie. .
La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
La Criée takes on a festive air for a unique reopening evening!
L’événement La boum boom bum Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille
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