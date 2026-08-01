La boum des drôles Place de l’église Saint-Georges-de-Didonne

Informations pratiques

Saint-Georges-de-Didonne

La boum des drôles

Place de l’église Place de Verdun Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 11:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

C’est le moment des enfants !!!!! DJ François a concocté un programme rien que pour eux !

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Place de l’église Place de Verdun Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 67 81

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English :

It’s the kids’ turn!!!!! DJ François has put together a program just for them!

L’événement La boum des drôles Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-07-28 par Royan Atlantique