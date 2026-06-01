La Bourbonnaise I Margon Arcisses
La Bourbonnaise I Margon Arcisses samedi 27 juin 2026.
Arcisses
La Bourbonnaise I Margon
Centre Margon Arcisses Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27 00:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Déambulation, repas, soirée festive et feu d’artifice.
La légende locale sur fond de jalousie et d’intrigue amoureuse, La Bourbonnaise sera célébrée comme il se doit !
19h00 Apéritif
19h30 Repas => Sur réservation avant le 18 juin
Animations musicales
22h Retraite
23h30 Feu d’artifice sonorisé
Déambulation, repas, soirée festive, feu d’artifice, incinération…
Au temps des croisades, un seigneur Percheron laisse derrière lui sa femme et sa fille promise au Comte de Rotrou. Mais un autre chevalier soupire pour la fille du croisé…
La légende locale, La Bourbonnaise sera célébrée comme il se doit !
Programme
19h00 Apéritif
19h30 Repas => Sur réservation avant le 18 juin
Animations musicales avec Karine Fontaine et structure gonflable
22h Retraite aux flambeaux
23h30 Feu d’artifice sonorisé & incinération de la Bourbonnaise
Réservation repas => Réservation repas Mme Renoust Justine au 07 77 90 90 91 .
Centre Margon Arcisses 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 77 90 90 91 comitedesfetesmargon@outlook.fr
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English :
Walkabout, meal, festive evening and fireworks.
La Bourbonnaise, the local legend set against a backdrop of jealousy and amorous intrigue, will be celebrated as it should be!
19:00 Aperitif
19:30 Dinner => Please reserve before June 18
Musical entertainment
22h Retreat
23:30 Fireworks with sou
L’événement La Bourbonnaise I Margon Arcisses a été mis à jour le 2026-06-05 par OTs DU PERCHE
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