Arcisses

La Bourbonnaise I Margon

Centre Margon Arcisses Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:00:00

fin : 2026-06-27 00:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Déambulation, repas, soirée festive et feu d’artifice.

La légende locale sur fond de jalousie et d’intrigue amoureuse, La Bourbonnaise sera célébrée comme il se doit !

19h00 Apéritif

19h30 Repas => Sur réservation avant le 18 juin

Animations musicales

22h Retraite

23h30 Feu d’artifice sonorisé

Déambulation, repas, soirée festive, feu d’artifice, incinération…

Au temps des croisades, un seigneur Percheron laisse derrière lui sa femme et sa fille promise au Comte de Rotrou. Mais un autre chevalier soupire pour la fille du croisé…

La légende locale, La Bourbonnaise sera célébrée comme il se doit !

Programme

19h00 Apéritif

19h30 Repas => Sur réservation avant le 18 juin

Animations musicales avec Karine Fontaine et structure gonflable

22h Retraite aux flambeaux

23h30 Feu d’artifice sonorisé & incinération de la Bourbonnaise

Réservation repas => Réservation repas Mme Renoust Justine au 07 77 90 90 91 .

Centre Margon Arcisses 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 77 90 90 91 comitedesfetesmargon@outlook.fr

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English :

Walkabout, meal, festive evening and fireworks.

La Bourbonnaise, the local legend set against a backdrop of jealousy and amorous intrigue, will be celebrated as it should be!

19:00 Aperitif

19:30 Dinner => Please reserve before June 18

Musical entertainment

22h Retreat

23:30 Fireworks with sou

L’événement La Bourbonnaise I Margon Arcisses a été mis à jour le 2026-06-05 par OTs DU PERCHE