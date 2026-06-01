Arcisses

Concert Flottant Jangada par Le Piano du Lac

La Borde Arcisses Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29 20:00:00

fin : 2026-06-29 21:30:00

Date(s) :

2026-06-29

LE PIANO DU LAC JANGADA.

Concert Flottant à la base de loisirs de la Borde (Arcisses). Venez découvrir, Jangada, le piano du lac (musique classique, jazz et du monde). Un univers poétique et musical atypique qui vous fera voyager à travers le monde

LE PIANO DU LAC JANGADA.

La violoniste Anouk Morel et le pianiste Robin Rivoire jouent en duo depuis 2024. Original, ce concert mis en scène avec le pianO du Lac invite à la découverte de nouvelles cultures et à une grande traversée de l’Europe au continent américain. Chaque escale est l’opportunité de découvrir un nouveau répertoire mis en valeur par les arrangements et la complicité des deux musiciens. Vous reconnaîtrez Maurice Ravel, Tigran Hamasyan, Ricardo Herz, Bela Bartok…Passant du jazz au classique, du blues à la musique brésilienne, vous finirez peut-être le concert en dansant sur ces rythmes joyeux et entraînants.

Prix conseillé 13€ Prix de soutien 15€

En cas de petite pluie, le concert est maintenu.

Placement libre. Pensez à amener vos coussins, plaids, sièges pliants… .

La Borde Arcisses 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

LE PIANO DU LAC JANGADA.

Floating concert at the Base de loisirs de la Borde (Arcisses). Come and discover Jangada, le piano du lac (classical, jazz and world music). A poetic and atypical musical universe that will take you on a journey around the world

L’événement Concert Flottant Jangada par Le Piano du Lac Arcisses a été mis à jour le 2026-06-04 par OTs DU PERCHE