Arcisses

Eurélien Beach Tour

Plan d’eau La Borde Arcisses Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

L’Eurélien Beach Tour fera étape à Arcisses le 4 et 5 juillet prochains pour 2 tournois, un masculin et un féminin, dédiés aux licenciés. Sport, sable et convivialité seront au programme pour un week-end placé sous le signe du jeu.

L’Eurélien Beach Tour fera étape à Arcisses le 4 et 5 juillet prochains pour 2 tournois, un féminin et un masculin, dédiés aux licenciés. Sport, sable et convivialité seront au programme pour un week-end placé sous le signe du jeu. .

Plan d’eau La Borde Arcisses 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

The Eurélien Beach Tour will be stopping off at Arcisses on July 4 and 5 for 2 tournaments, one for men and one for women, dedicated to licensed players. Sport, sand and conviviality will be the order of the day for a weekend dedicated to the game.

L’événement Eurélien Beach Tour Arcisses a été mis à jour le 2026-06-09 par OTs DU PERCHE