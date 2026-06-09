Eurélien Beach Tour Arcisses
Eurélien Beach Tour Arcisses samedi 4 juillet 2026.
Arcisses
Eurélien Beach Tour
Plan d’eau La Borde Arcisses Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-04
L’Eurélien Beach Tour fera étape à Arcisses le 4 et 5 juillet prochains pour 2 tournois, un masculin et un féminin, dédiés aux licenciés. Sport, sable et convivialité seront au programme pour un week-end placé sous le signe du jeu.
L’Eurélien Beach Tour fera étape à Arcisses le 4 et 5 juillet prochains pour 2 tournois, un féminin et un masculin, dédiés aux licenciés. Sport, sable et convivialité seront au programme pour un week-end placé sous le signe du jeu. .
Plan d’eau La Borde Arcisses 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
The Eurélien Beach Tour will be stopping off at Arcisses on July 4 and 5 for 2 tournaments, one for men and one for women, dedicated to licensed players. Sport, sand and conviviality will be the order of the day for a weekend dedicated to the game.
L’événement Eurélien Beach Tour Arcisses a été mis à jour le 2026-06-09 par OTs DU PERCHE
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