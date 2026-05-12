La Dîn’Arcisses Randonnée dinatoire Arcisses
La Dîn’Arcisses Randonnée dinatoire Arcisses samedi 13 juin 2026.
Arcisses
La Dîn’Arcisses Randonnée dinatoire
Halles de Margon (départ et arrivée) Arcisses Eure-et-Loir
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 17:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Les inscriptions pour la Dîn’Arcisses sont ouvertes ! Randonnée dinatoire de 12.7 km parcourant la commune d’Arcisses, ponctuée de pauses restauration . Départ libre entre 17h30 et 19h des Halles de Margon. Pas de résa sur place. Gobelets, couverts, lampe de poche à prévoir. Gilet jaune obligatoire
Les inscriptions pour la Dîn’Arcisses sont ouvertes !
Randonnée dinatoire d’environ 13km parcourant la commune d’Arcisses et ponctuée de pauses restauration (entrée, plat, fromage et dessert).
Départ libre entre 17h30 et 19h des Halles de Margon.
Adultes 20€ Enfant (-10 ans) 10 €.
Aucune résa sur place.
Gobelets, couverts, lampe de poche à prévoir. Gilet jaune obligatoire.
Partenaires culinaires locaux La Baz, Ferme de la Bouverie et Maison Madeleine.
Organisée par l’association GLLOQ.
Toutes les infos sont disponibles sur l’affiche de l’événement ⬇️
Comme chaque année, les places sont très limitées et partent très vite ! 10 .
Halles de Margon (départ et arrivée) Arcisses 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 76 11 23 97 glloq.asso@gmail.com
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English :
Registration for the Dîn?Arcisses is now open! A 12.7-km dinner walk through the commune of Arcisses, punctuated by refreshment breaks. Free departure between 5.30pm and 7pm from Les Halles de Margon. No on-site reservations. Cups, cutlery and flashlight required. Yellow vest mandatory
L’événement La Dîn’Arcisses Randonnée dinatoire Arcisses a été mis à jour le 2026-05-12 par OTs DU PERCHE
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