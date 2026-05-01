Brocante de Brunelles Arcisses
Brocante de Brunelles Arcisses lundi 25 mai 2026.
Arcisses
Brocante de Brunelles
Centre Bourg Arcisses Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 08:00:00
fin : 2026-05-25 18:00:00
Date(s) :
2026-05-25
La saison des brocantes revient ! C’est l’heure de chiner…
Petite restauration & buvette sur place
Ce lundi, rendez-vous à Arcisses-Brunelles !
Petite restauration & buvette sur place .
Centre Bourg Arcisses 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 67 65
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English :
Flea market season is back! Time to bargain…
Snacks & refreshments on site
L’événement Brocante de Brunelles Arcisses a été mis à jour le 2026-04-29 par OTs DU PERCHE