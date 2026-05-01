Arcisses

Brocante de Brunelles

Centre Bourg Arcisses Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 08:00:00

fin : 2026-05-25 18:00:00

Date(s) :

2026-05-25

La saison des brocantes revient ! C’est l’heure de chiner…

Petite restauration & buvette sur place

Ce lundi, rendez-vous à Arcisses-Brunelles !

Petite restauration & buvette sur place .

Centre Bourg Arcisses 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 67 65

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English :

Flea market season is back! Time to bargain…

Snacks & refreshments on site

L’événement Brocante de Brunelles Arcisses a été mis à jour le 2026-04-29 par OTs DU PERCHE