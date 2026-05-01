Concours chevaux Percherons Arcisses
Concours chevaux Percherons Arcisses vendredi 8 mai 2026.
Arcisses
Concours chevaux Percherons
Bord de l’huisne Arcisses Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 10:00:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Concours de chevaux Percherons sur les bords de l’ Huisne, près de la promenade Camille-Silvy (accès par la rue Léo-Lagrange),
Un événement organisé par le syndicat du cheval percheron Eure-et-Loir Loir-et-Cher,
Avec au programme plusieurs épreuves destinées aux jeunes chevaux âgés de 1 à 4 ans.
Concours de chevaux Percherons sur les bords de l’ Huisne, près de la promenade Camille-Silvy (accès par la rue Léo-Lagrange),
Et offrant une belle vue sur le château des Comtes du Perche.
Un événement organisé par le syndicat du cheval percheron Eure-et-Loir Loir-et-Cher,
Le vendredi 8 mai à partir de 10 h
Au programme
>> Tests de tempérament simplifiés pour les poulains âgés de 1 an
>> Epreuves d’éducation, travail en main et à pied pour les chevaux âgés de 2 et 3 ans
>> Pointage pour les chevaux de 3 et 4 ans
>> Epreuve montée pour les chevaux de 3 et 4 ans
>> Modèle et allures.
Inscription sur le site Equidés&Excellence
Ouvert au public Gratuit. .
Bord de l’huisne Arcisses 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 19 22 29 41 scperch2841@gmail.com
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English :
Percheron horse show on the banks of the Huisne, near the Promenade Camille-Silvy (access via Rue Léo-Lagrange),
An event organized by the Eure-et-Loir Loir-et-Cher Percheron horse union,
The program includes several events for young horses aged 1 to 4.
L’événement Concours chevaux Percherons Arcisses a été mis à jour le 2026-04-29 par OTs DU PERCHE