Arcisses

Concours chevaux Percherons

Bord de l’huisne Arcisses Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 10:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Concours de chevaux Percherons sur les bords de l’ Huisne, près de la promenade Camille-Silvy (accès par la rue Léo-Lagrange),

Un événement organisé par le syndicat du cheval percheron Eure-et-Loir Loir-et-Cher,

Avec au programme plusieurs épreuves destinées aux jeunes chevaux âgés de 1 à 4 ans.

Concours de chevaux Percherons sur les bords de l’ Huisne, près de la promenade Camille-Silvy (accès par la rue Léo-Lagrange),

Et offrant une belle vue sur le château des Comtes du Perche.

Un événement organisé par le syndicat du cheval percheron Eure-et-Loir Loir-et-Cher,

Le vendredi 8 mai à partir de 10 h

Au programme

>> Tests de tempérament simplifiés pour les poulains âgés de 1 an

>> Epreuves d’éducation, travail en main et à pied pour les chevaux âgés de 2 et 3 ans

>> Pointage pour les chevaux de 3 et 4 ans

>> Epreuve montée pour les chevaux de 3 et 4 ans

>> Modèle et allures.

Inscription sur le site Equidés&Excellence

Ouvert au public Gratuit. .

Bord de l’huisne Arcisses 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 19 22 29 41 scperch2841@gmail.com

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English :

Percheron horse show on the banks of the Huisne, near the Promenade Camille-Silvy (access via Rue Léo-Lagrange),

An event organized by the Eure-et-Loir Loir-et-Cher Percheron horse union,

The program includes several events for young horses aged 1 to 4.

L’événement Concours chevaux Percherons Arcisses a été mis à jour le 2026-04-29 par OTs DU PERCHE