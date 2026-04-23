Arcisses

Balade guidée À la découverte de la campagne percheronne

Arcisses Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 09:30:00

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-25

Balade guidée Margon Arcisses 28 mai.

Nouvelle guide conférencière sur notre territoire, Delphine vous propose une balade à travers le bocage percheron pour découvrir son histoire, les spécificités de sa campagne et de l’architecture locale.

Environ 2h30 Niveau facile.

Réservation conseillée.

Balade guidée Margon Arcisses le 28 mai à 9h30.

A la découverte de la campagne percheronne et son patrimoine naturel, Delphine, guide conférencière vous raconte l’architecture typique, l’importance des fermes et les évolutions de l’agriculture. Suivant un circuit de randonnée à Margon, le parcours dure environ 2h30 et est accessible à un niveau facile.

Entre amis ou en famille, c’est l’occasion de (re)découvrir notre belle région d’une nouvelle façon !

Disponible toute l’année sur demande et réservation.

Lien de réservation https://visites-percheronnes.fr/ ou visites.percheronnes@gmail.com

Réservation vivement conseillée ;) .

Arcisses 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire visites.percheronnes@gmail.com

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English :

Guided walk Margon Arcisses May 28.

Delphine, our new local guide, invites you on a walk through the Percheron bocage to discover its history, the specific features of its countryside and local architecture.

Approx. 2h30 Easy level.

Booking recommended.

L’événement Balade guidée À la découverte de la campagne percheronne Arcisses a été mis à jour le 2026-04-23 par OTs DU PERCHE