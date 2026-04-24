Rando VTT & Pédestre Arcisses
Rando VTT & Pédestre Arcisses dimanche 31 mai 2026.
Arcisses
Rando VTT & Pédestre
Arcisses Eure-et-Loir
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 07:30:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Rendez-vous le 31 mai pour une randonnée VTT & Pédestre à Brunelles.
3 parcours vtt 24 42 56 kms
2 parcours pédestres 7 &14 kms
Tarif vtt 6 € adultes 3€ pour les de 12 ans
Tarif pédestre 3 €
Inscription le jour même à partir de 7h30.
Organisée par le Comité des fêtes de Brunelles
Rendez-vous le 31 mai pour une randonnée VTT & Pédestre à Brunelles.
3 parcours vtt 24 42 56 kms
2 parcours pédestres 7 &14 kms
Ravitaillement sur tous les parcours ainsi qu’à l’arrivée.
Tarif vtt 6 € adultes 3€ pour les de 12 ans
Tarif pédestre 3 €
Inscription le jour même à partir de 7h30.
Organisée par le Comité des fêtes de Brunelles 3 .
Arcisses 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 32 86 96 03
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English :
Rendezvous on May 31 for a mountain biking and hiking event in Brunelles.
3 mountain bike trails: 24 42 56 kms
2 walking trails: 7 &14 kms
Mountain bike price: 6? adults 3? for under-12s
Pedestrian price: 3 ?
Same-day registration from 7:30 a.m.
Organized by Comité des fêtes de Brunelles
L’événement Rando VTT & Pédestre Arcisses a été mis à jour le 2026-04-24 par OTs DU PERCHE
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