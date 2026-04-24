Arcisses

Rando VTT & Pédestre

Arcisses Eure-et-Loir

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 07:30:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Rendez-vous le 31 mai pour une randonnée VTT & Pédestre à Brunelles.

3 parcours vtt 24 42 56 kms

2 parcours pédestres 7 &14 kms

Tarif vtt 6 € adultes 3€ pour les de 12 ans

Tarif pédestre 3 €

Inscription le jour même à partir de 7h30.

Organisée par le Comité des fêtes de Brunelles

Rendez-vous le 31 mai pour une randonnée VTT & Pédestre à Brunelles.

3 parcours vtt 24 42 56 kms

2 parcours pédestres 7 &14 kms

Ravitaillement sur tous les parcours ainsi qu’à l’arrivée.

Tarif vtt 6 € adultes 3€ pour les de 12 ans

Tarif pédestre 3 €

Inscription le jour même à partir de 7h30.

Organisée par le Comité des fêtes de Brunelles 3 .

Arcisses 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 32 86 96 03

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English :

Rendezvous on May 31 for a mountain biking and hiking event in Brunelles.

3 mountain bike trails: 24 42 56 kms

2 walking trails: 7 &14 kms

Mountain bike price: 6? adults 3? for under-12s

Pedestrian price: 3 ?

Same-day registration from 7:30 a.m.

Organized by Comité des fêtes de Brunelles

L’événement Rando VTT & Pédestre Arcisses a été mis à jour le 2026-04-24 par OTs DU PERCHE