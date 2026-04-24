Arcisses

Biathlon du Perche | 2ème édition

Plan d’eau de La Borde Arcisses Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 08:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Le 31 mai, venez participer à la 2ème édition du Biathlon du Perche au plan d’eau de La Borde à Arcisses. Alternez trail en pleine nature et précision au tir laser. Un format accessible et ludique.

Plusieurs courses et tirs de prévus en fonction de l’âge.

Sur inscription

Le 31 mai, venez participer à la 2ème édition du Biathlon du Perche au plan d’eau de La Borde à Arcisses. Alternez trail en pleine nature et précision au tir laser. Un format accessible et ludique.

Plusieurs courses et tirs de prévus en fonction de l’âge.

Pour plus d’informations sur les tranches d’âge et inscription, rendez-vous sur ce site

https://inscriptions.ufolep.org/biathlonduperche2026/

Par le Cyclo Sport Margonnais. .

Plan d’eau de La Borde Arcisses 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 14 90 13 71

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On May 31, come and take part in the 2nd Biathlon du Perche at La Borde lake in Arcisses. Combine trail running in the great outdoors with precision laser shooting. A fun, accessible format.

Several races and shoots to suit all ages.

Registration required

L’événement Biathlon du Perche | 2ème édition Arcisses a été mis à jour le 2026-04-24 par OTs DU PERCHE