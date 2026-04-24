Arcisses

Brocante Coudreceau

Arcisses Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 06:30:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Brocante de Coudreceau

Chinez, flânez et faites de bonnes affaires ! Profitez aussi d’animations loisirs créatifs tout au long de la journée dans la salle polyvalente.

Buvette et restauration sur place.

A partir de 6h30 | 1.50€ le mètre sans réservation

Brocante de Coudreceau

Dans les rues du village retrouver la brocante, vide grenier et vide jardin, de quoi chiner, flâner et faire de bonnes affaires !

Profitez aussi d’animations loisirs créatifs tout au long de la journée dans la salle polyvalente.

Buvette et restauration sur place.

A partir de 6h30 | 1.50€ le mètre sans réservation .

Arcisses 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 86 96 97 92

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Brocante de Coudreceau

Shop, browse and make bargains! There will also be arts and crafts activities all day long in the multi-purpose hall.

Refreshments and catering on site.

From 6.30 am | 1.50? per meter without reservation

L’événement Brocante Coudreceau Arcisses a été mis à jour le 2026-04-24 par OTs DU PERCHE