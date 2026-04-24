Brocante Coudreceau Arcisses
Brocante Coudreceau Arcisses dimanche 10 mai 2026.
Arcisses
Brocante Coudreceau
Arcisses Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 06:30:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Brocante de Coudreceau
Chinez, flânez et faites de bonnes affaires ! Profitez aussi d’animations loisirs créatifs tout au long de la journée dans la salle polyvalente.
Buvette et restauration sur place.
A partir de 6h30 | 1.50€ le mètre sans réservation
Brocante de Coudreceau
Dans les rues du village retrouver la brocante, vide grenier et vide jardin, de quoi chiner, flâner et faire de bonnes affaires !
Profitez aussi d’animations loisirs créatifs tout au long de la journée dans la salle polyvalente.
Buvette et restauration sur place.
A partir de 6h30 | 1.50€ le mètre sans réservation .
Arcisses 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 86 96 97 92
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English :
Brocante de Coudreceau
Shop, browse and make bargains! There will also be arts and crafts activities all day long in the multi-purpose hall.
Refreshments and catering on site.
From 6.30 am | 1.50? per meter without reservation
L’événement Brocante Coudreceau Arcisses a été mis à jour le 2026-04-24 par OTs DU PERCHE
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