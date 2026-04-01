Balade guidée À la découverte de la campagne percheronne Arcisses
Balade guidée À la découverte de la campagne percheronne Arcisses mardi 28 avril 2026.
Arcisses
Balade guidée À la découverte de la campagne percheronne
Arcisses Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 09:30:00
fin : 2026-04-28
Date(s) :
2026-04-28
Balade guidée à Margon Arcisses.
Nouvelle guide conférencière sur notre territoire , Delphine vous propose une balade à travers le bocage percheron pour découvrir son histoire, les spécificités de sa campagne et de l’architecture locale.
Environ 2h30 Niveau facile
Réservation conseillée )
Balade guidée A la découverte de la campagne percheronne de Margon Arcisses.
Une balade à travers le bocage percheron avec Delphine, guide conférencière percheronne pour découvrir son histoire, les spécificités de sa campagne, de l’agriculture, de l’architecture locale et à la découverte des trognes ! Suivant un circuit de randonnée à Margon, le parcours dure environ 2h30 et est accessible à un niveau facile.
Entre amis ou en famille, c’est l’occasion de (re)découvrir notre belle région d’une nouvelle façon !
Lien de réservation https://visites-percheronnes.fr/ ou visites.percheronnes@gmail.com
Réservation vivement conseillée ;) .
Arcisses 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire visites.percheronnes@gmail.com
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English :
Guided walk in Margon Arcisses.
Delphine, a new guide to our region and the Perche, offers you a walk through the Perche bocage to discover its history, the special features of its countryside and local architecture.
Margon Approx. 2h30 Easy level
L’événement Balade guidée À la découverte de la campagne percheronne Arcisses a été mis à jour le 2026-04-13 par OTs DU PERCHE