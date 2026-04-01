Arcisses

Animation au fournil et à la ferme

L’Auberdière Arcisses Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 09:00:00

fin : 2026-04-22 15:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Au sein d’un lieu riche d’un fournil et d’une ferme de maraîchage, venez vous essayer à mettre les mains dans le pétrin avec Marine confection du pain cuit sur place, les bienfaits du levain, la découverte des céréales…Visite de la ferme entre serres et champs.

Prévoir un pique-nique !

Au sein d’un lieu riche d’un fournil et d’une ferme de maraîchage, venez vous essayer à mettre les mains dans le pétrin avec Marine confection du pain cuit sur place, les bienfaits du levain, la découverte des céréales…Visite de la ferme entre serres et champs.

Prévoir un pique-nique ! .

L’Auberdière Arcisses 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 57 18 58 28 lesmainsdanslpetrin@protonmail.com

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English :

Come and try your hand at breadmaking with Marine, in a bakery and market-gardening farm, and learn about the benefits of sourdough and cereals… Visit the farm between greenhouses and fields.

Bring a picnic!

L’événement Animation au fournil et à la ferme Arcisses a été mis à jour le 2026-04-14 par OTs DU PERCHE