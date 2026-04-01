Arcisses

Balade guidée À la découverte de la campagne percheronne

Arcisses Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 09:30:00

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21

Balade guidée à Margon Arcisses.

Nouvelle guide conférencière sur notre territoire, Delphine vous propose une balade à travers le bocage percheron pour découvrir son histoire, les spécificités de sa campagne et de l’architecture locale.

Environ 2h30 Niveau facile

Réservation conseillée )

Balade guidée A la découverte de la campagne percheronne de Margon Arcisses.

Une balade à travers le bocage percheron avec Delphine, guide conférencière percheronne pour découvrir son histoire, les spécificités de sa campagne, de l’agriculture, de l’architecture locale et à la découverte des trognes ! Suivant un circuit de randonnée à Margon, le parcours dure environ 2h30 et est accessible à un niveau facile.

Entre amis ou en famille, c’est l’occasion de (re)découvrir notre belle région d’une nouvelle façon !

Lien de réservation https://visites-percheronnes.fr/ ou visites.percheronnes@gmail.com

Réservation vivement conseillée ) .

Arcisses 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire visites.percheronnes@gmail.com

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English :

Guided walk in Margon Arcisses.

Delphine, a new guide to our region and the Perche, offers you a walk through the Perche bocage to discover its history, the special features of its countryside and local architecture.

Margon Approx. 2h30 Easy level

L’événement Balade guidée À la découverte de la campagne percheronne Arcisses a été mis à jour le 2026-04-13 par OTs DU PERCHE