Le moulin d’Arcisses Arcisses Eure-et-Loir
Le moulin d’Arcisses Arcisses Eure-et-Loir vendredi 1 août 2025.
Le moulin d’Arcisses En VTT
Le moulin d’Arcisses Base de loisirs de la Borde 28400 Arcisses Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
Durée : Distance : 15000.0 Tarif :
Au cœur du circuit s’écoule la vallée de la Cloche où paissent les paisibles chevaux percherons.
Circuit facile et agréable de 15 km.
English :
At the heart of the circuit is the Cloche valley, where peaceful Percheron horses graze.
A pleasant, easy 15 km circuit.
Deutsch :
Im Herzen des Rundwegs fließt das Tal der Cloche, wo die friedlichen Percheron-Pferde weiden.
Leichter und angenehmer Rundweg von 15 km.
Italiano :
Il cuore del percorso è la valle della Cloche, dove pascolano tranquilli cavalli Percheron.
Un circuito di 15 km facile e piacevole.
Español :
En el corazón de la ruta se encuentra el valle de Cloche, donde pastan tranquilos caballos percherones.
Un circuito fácil y agradable de 15 km.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-19 par SIT Centre-Val de Loire