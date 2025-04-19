Le moulin d’Arcisses Arcisses Eure-et-Loir

Le moulin d’Arcisses Arcisses Eure-et-Loir vendredi 1 août 2025.

Le moulin d’Arcisses En VTT

Le moulin d’Arcisses Base de loisirs de la Borde 28400 Arcisses Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Durée : Distance : 15000.0 Tarif :

Au cœur du circuit s’écoule la vallée de la Cloche où paissent les paisibles chevaux percherons.

Circuit facile et agréable de 15 km.

English :

At the heart of the circuit is the Cloche valley, where peaceful Percheron horses graze.

A pleasant, easy 15 km circuit.

Deutsch :

Im Herzen des Rundwegs fließt das Tal der Cloche, wo die friedlichen Percheron-Pferde weiden.

Leichter und angenehmer Rundweg von 15 km.

Italiano :

Il cuore del percorso è la valle della Cloche, dove pascolano tranquilli cavalli Percheron.

Un circuito di 15 km facile e piacevole.

Español :

En el corazón de la ruta se encuentra el valle de Cloche, donde pastan tranquilos caballos percherones.

Un circuito fácil y agradable de 15 km.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-19 par SIT Centre-Val de Loire