La vallée de la Ronne Arcisses Eure-et-Loir

La vallée de la Ronne En VTT

La vallée de la Ronne Base de loisirs de la Borde 28400 Arcisses Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Durée : 235 Distance : 31000.0 Tarif :

Cette boucle traverse le petit bourg de St-Jean-Pierre-Fixte, où le clocher de l’église abrita le presbytère, mais aussi la mairie jusqu’en 1956.



This loop passes through the small village of St-Jean-Pierre-Fixte, where the church tower housed the presbytery and town hall until 1956.



Dieser Rundweg führt durch die kleine Ortschaft St-Jean-Pierre-Fixte, wo der Kirchturm das Pfarrhaus, aber auch das Rathaus bis 1956 beherbergte.



L’anello attraversa il piccolo villaggio di St-Jean-Pierre-Fixte, dove il campanile della chiesa ha ospitato il presbiterio e il municipio fino al 1956.



Este bucle pasa por el pequeño pueblo de St-Jean-Pierre-Fixte, donde la torre de la iglesia albergó el presbiterio y el ayuntamiento hasta 1956.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-19 par SIT Centre-Val de Loire