L’Huisne entre Orne et Eure-et-Loir Arcisses Eure-et-Loir

L’Huisne entre Orne et Eure-et-Loir Fluvial

L’Huisne entre Orne et Eure-et-Loir La borde 28400 Arcisses Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Durée : 270 Distance : 15500.0 Tarif :

Partez la journée sur l’eau à bord de votre canoë et découvrez les paysages du Perche. Au fil de l’Huisne, la descente est tranquille avec un seul débarquement au niveau de la digue de Margon.

English :

Take off for a day on the water in your canoe and discover the landscapes of the Perche. Along the Huisne river, the descent is quiet with only one landing at the Margon dam.

Deutsch :

Begeben Sie sich einen Tag lang mit Ihrem Kanu auf das Wasser und entdecken Sie die Landschaften des Perche. Auf dem Fluss Huisne geht es gemächlich bergab mit nur einer Anlandung am Damm von Margon.

Italiano :

Una giornata in canoa alla scoperta dei paesaggi del Perche. Lungo l’Huisne, la discesa è tranquilla con un unico approdo alla diga di Margon.

Español :

Pase un día en el agua con su canoa y descubra los paisajes del Perche. A lo largo del Huisne, el descenso es tranquilo con un único desembarco en la presa de Margon.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire