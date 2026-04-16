Salon de la pêche, de la chasse & de la nature Arcisses
Salon de la pêche, de la chasse & de la nature Arcisses samedi 25 avril 2026.
Arcisses
Salon de la pêche, de la chasse & de la nature
Arcisses Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-25
SALON DE LA PÊCHE, DE LA CHASSE & DE LA NATURE.
2e édition à la base de loisirs de la Borde.
De nombreuses animations expo et test de matériel de pêche, sorties ornithologiques, ball-trap laser (gratuit), célébration de la St-Hubert, promenades en calèche, animations enfants, librairie nature…
SALON DE LA PÊCHE, DE LA CHASSE & DE LA NATURE.
Sam. 25 & dim. 26 avril de 9h à 18h.
2e édition à la base de loisirs de la Borde.
De nombreuses animations vont rythmer ce week-end inédit expositions et test de matériel de pêche, sorties ornithologiques, ball-trap laser (gratuit), célébration de la Saint-Hubert, promenades en calèche, animations enfants, produits locaux, librairie nature.
Buvette et restauration sur place.
> Arcisses-Margon Etang de la Borde .
Arcisses 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 29 68 68
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English :
SALON DE LA PÊCHE, DE LA CHASSE & DE LA NATURE.
2nd edition at the Base de loisirs de la Borde.
Numerous activities: fishing tackle exhibition and test, birdwatching outings, laser ball-trap (free), St-Hubert celebration, horse-drawn carriage rides, children’s activities, nature bookshop…
L’événement Salon de la pêche, de la chasse & de la nature Arcisses a été mis à jour le 2026-04-09 par OTs DU PERCHE
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