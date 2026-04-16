Arcisses

Salon de la pêche, de la chasse & de la nature

Arcisses Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25

SALON DE LA PÊCHE, DE LA CHASSE & DE LA NATURE.

2e édition à la base de loisirs de la Borde.

De nombreuses animations expo et test de matériel de pêche, sorties ornithologiques, ball-trap laser (gratuit), célébration de la St-Hubert, promenades en calèche, animations enfants, librairie nature…

SALON DE LA PÊCHE, DE LA CHASSE & DE LA NATURE.

Sam. 25 & dim. 26 avril de 9h à 18h.

2e édition à la base de loisirs de la Borde.

De nombreuses animations vont rythmer ce week-end inédit expositions et test de matériel de pêche, sorties ornithologiques, ball-trap laser (gratuit), célébration de la Saint-Hubert, promenades en calèche, animations enfants, produits locaux, librairie nature.

Buvette et restauration sur place.

> Arcisses-Margon Etang de la Borde .

Arcisses 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 29 68 68

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English :

SALON DE LA PÊCHE, DE LA CHASSE & DE LA NATURE.

2nd edition at the Base de loisirs de la Borde.

Numerous activities: fishing tackle exhibition and test, birdwatching outings, laser ball-trap (free), St-Hubert celebration, horse-drawn carriage rides, children’s activities, nature bookshop…

L’événement Salon de la pêche, de la chasse & de la nature Arcisses a été mis à jour le 2026-04-09 par OTs DU PERCHE