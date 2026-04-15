BAZ’ESTIVALES #4 Concerts & dégustation Arcisses
BAZ’ESTIVALES #4 Concerts & dégustation Arcisses vendredi 8 mai 2026.
Arcisses
BAZ’ESTIVALES #4 Concerts & dégustation
1 Impasse de la Lagune Arcisses Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 19:00:00
fin : 2026-08-07 00:00:00
Date(s) :
2026-05-08
C’est le retour des Baz’estivales ! Tous les premiers vendredis de chaque mois (sauf mai, le 2ème), de mai à août, ambiance concert et restauration à Coudreceau arrosée de la bière locale. La Baz !
Restauration sur place.
Venez nombreux vous ambiancer à la microbrasserie La Baz !
C’est le retour des Baz’estivales ! Tous les premiers vendredis de chaque mois (sauf mai, le 2ème), de mai à août, ambiance concert et restauration à Coudreceau arrosée de la bière locale. La Baz !
1er rdv le 8 mai avec La boîte noire les 90’s dans ton bled , la plus petite boîte de nuit itinérante au monde ! On vous en dit plus bientôt
Restauration sur place.
Venez nombreux vous ambiancer à la microbrasserie La Baz ! .
1 Impasse de la Lagune Arcisses 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 70 09 65 18
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English :
It’s the Baz’estivales! Every first Friday of the month (except July, the 2nd), from May to August, a concert and restaurant atmosphere at Coudreceau, washed down with local beer. La Baz!
Catering on site.
Come and stretch your legs at La Baz microbrewery!
L’événement BAZ’ESTIVALES #4 Concerts & dégustation Arcisses a été mis à jour le 2026-04-15 par OTs DU PERCHE
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