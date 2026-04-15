Arcisses

BAZ’ESTIVALES #4 Concerts & dégustation

1 Impasse de la Lagune Arcisses Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 19:00:00

fin : 2026-08-07 00:00:00

Date(s) :

2026-05-08

C’est le retour des Baz’estivales ! Tous les premiers vendredis de chaque mois (sauf mai, le 2ème), de mai à août, ambiance concert et restauration à Coudreceau arrosée de la bière locale. La Baz !

Restauration sur place.

Venez nombreux vous ambiancer à la microbrasserie La Baz !

C’est le retour des Baz’estivales ! Tous les premiers vendredis de chaque mois (sauf mai, le 2ème), de mai à août, ambiance concert et restauration à Coudreceau arrosée de la bière locale. La Baz !

1er rdv le 8 mai avec La boîte noire les 90’s dans ton bled , la plus petite boîte de nuit itinérante au monde ! On vous en dit plus bientôt

Restauration sur place.

Venez nombreux vous ambiancer à la microbrasserie La Baz ! .

1 Impasse de la Lagune Arcisses 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 70 09 65 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

It’s the Baz’estivales! Every first Friday of the month (except July, the 2nd), from May to August, a concert and restaurant atmosphere at Coudreceau, washed down with local beer. La Baz!

Catering on site.

Come and stretch your legs at La Baz microbrewery!

L’événement BAZ’ESTIVALES #4 Concerts & dégustation Arcisses a été mis à jour le 2026-04-15 par OTs DU PERCHE