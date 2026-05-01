Arcisses

Pyjama & pizza party au Royaume Kids

ROYAUME KIDS Arcisses Eure-et-Loir

Tarif : 8.5 – 8.5 – EUR

8.5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 18:00:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Soirée pyjama & pizza au Royaume Kids !

Prêts pour une soirée fun, cosy et pleine de rire ?

Alors mets ton pyjama le plus fun et viens partager un moment parfait pour s’amuser et créer de beaux souvenirs entre copains.

bonne humeur garantis !

Réservation obligatoire jusqu’au mardi 19 mai.

Soirée pyjama & pizza au Royaume Kids !

Prêts pour une soirée fun, cosy et pleine de rire ?

Alors mets ton pyjama le plus fun et viens partager un moment parfait pour s’amuser et créer de beaux souvenirs entre copains.

Jeux, détente et bonne humeur garantis !

Une part de pizza offerte pour chaque enfant

Tarifs habituels

> 1 à 3 ans = 7,50 €

> 4 à 12 ans = 8,50 €

> 2 adultes accompagnateurs gratuit, 1 € à partir du 3ème accompagnateur

> Bébés de moins d’un an gratuit, bébés qui marchent non gratuit

Les places offertes ne sont pas valables.

Places limitées Réservation obligatoire jusqu’au mardi 19 mai dans la limite des places disponibles. 8.5 .

ROYAUME KIDS Arcisses 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 66 08 royaumekids258@gmail.com

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English :

Sleepover & pizza at Le Royaume Kids!

Ready for an evening of fun, coziness and laughter?

Then put on your funniest pyjamas and come and share a perfect moment to have fun and create great memories with friends.

good humor guaranteed!

Reservations required by Tuesday, May 19.

L’événement Pyjama & pizza party au Royaume Kids Arcisses a été mis à jour le 2026-05-12 par OTs DU PERCHE