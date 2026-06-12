Soirée Guinguette Arcisses
Soirée Guinguette Arcisses samedi 4 juillet 2026.
Arcisses
Soirée Guinguette
Place de la mairie Arcisses Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Soirée guinguette à Margon !!
Repas & soirée dansante avec l’orchestre de Karine Fontaine.
Paëlla sur réservation, places limitées.
Venez vous dégourdir les gambettes et partager cette soirée conviviale.
Réservation paëlla 06 66 46 23 21
Soirée Guinguette !!
Repas & soirée dansante avec l’orchestre de Karine Fontaine.
Restauration sur place > Paëlla sur réservation.
Venez vous dégourdir les gambettes et partager cette soirée conviviale.
Entrée gratuite.
Réservation paëlla 06 66 46 23 21 .
Place de la mairie Arcisses 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 66 46 23 21
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English :
Open-Air Dance Party at Margon!!
Dinner & dance with Karine Fontaine’s band.
Reservations required, limited seating.
Come stretch your legs and enjoy this fun evening.
Reservations: 06 66 46 23 21
L’événement Soirée Guinguette Arcisses a été mis à jour le 2026-06-12 par OTs DU PERCHE
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