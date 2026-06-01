Coudreceau en fête Arcisses
Coudreceau en fête Arcisses samedi 20 juin 2026.
Arcisses
Coudreceau en fête
Coudreceau Arcisses Eure-et-Loir
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Coudreceau en fête.
La municipalité et les associations de Coudreceau vous invitent pour une soirée cochon grillé. Profitez d’un repas convivial en musique suivi d’un feu d’artifice.
Tarifs adulte 20€ enfants (-10 ans) gratuit.
Sur réservation 07 86 96 97 92.
Coudreceau en fête.
La municipalité et les associations de Coudreceau vous invitent pour une soirée cochon grillé. Profitez d’un repas convivial en musique suivi d’un feu d’artifice.
Tarifs adulte 20€ enfants (-10 ans) gratuit.
Sur réservation 07 86 96 97 92. 20 .
Coudreceau Arcisses 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 86 96 97 92
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Coudreceau Festival.
The town of Coudreceau and local organizations invite you to a roast pig dinner. Enjoy a festive meal with live music, followed by fireworks.
Prices: adults €20 children (under 10) free.
Reservations: 07 86 96 97 92.
L’événement Coudreceau en fête Arcisses a été mis à jour le 2026-06-13 par OTs DU PERCHE
À voir aussi à Arcisses (Eure-et-Loir)
- La Guinguette de l’Etoile Margonnaise Arcisses 20 juin 2026
- Journée Découverte I Canoë Kayak Stand-up Paddle Arcisses 21 juin 2026
- La Bourbonnaise I Margon Arcisses 27 juin 2026
- Concert Flottant Jangada par Le Piano du Lac Arcisses 29 juin 2026
- Eurélien Beach Tour Arcisses 4 juillet 2026