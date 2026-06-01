Arcisses

Coudreceau en fête

Coudreceau Arcisses Eure-et-Loir

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Coudreceau en fête.

La municipalité et les associations de Coudreceau vous invitent pour une soirée cochon grillé. Profitez d’un repas convivial en musique suivi d’un feu d’artifice.

Tarifs adulte 20€ enfants (-10 ans) gratuit.

Sur réservation 07 86 96 97 92.

Coudreceau en fête.

La municipalité et les associations de Coudreceau vous invitent pour une soirée cochon grillé. Profitez d’un repas convivial en musique suivi d’un feu d’artifice.

Tarifs adulte 20€ enfants (-10 ans) gratuit.

Sur réservation 07 86 96 97 92. 20 .

Coudreceau Arcisses 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 86 96 97 92

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English :

Coudreceau Festival.

The town of Coudreceau and local organizations invite you to a roast pig dinner. Enjoy a festive meal with live music, followed by fireworks.

Prices: adults €20 children (under 10) free.

Reservations: 07 86 96 97 92.

L’événement Coudreceau en fête Arcisses a été mis à jour le 2026-06-13 par OTs DU PERCHE