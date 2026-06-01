Arcisses

Journée Découverte I Canoë Kayak Stand-up Paddle

Plan d’eau de La Borde Arcisses Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 10:30:00

fin : 2026-06-21 17:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Journée Découverte au programme => Canoë, Kayak, Stand-up & Paddle

⚠️Conditions savoir nager, avoir une paire de chaussures fermées pour le temps de la navigation. Pour les mineurs, ils devront être accompagnés d’au moins un de leur parent ou représentant légal.

Prévoir un change

Accès libre

Journée Découverte au programme => Canoë, Kayak, Stand-up & Paddle

Le club de canoë kayak percheron de Nogent Le Rotrou, et ses membres bénévoles, offrent la possibilité à tous ceux qui le désirent, de faire connaissance avec ses embarcations et de les essayer gratuitement sur le plan d’eau de la Borde à Margon

⚠️Conditions savoir nager, avoir une paire de chaussures fermées pour le temps de la navigation. Pour les mineurs, ils devront être accompagnés d’au moins un de leur parent ou représentant légal.

Prévoir un change vestimentaire -)

C’est l’occasion de découvrir et s’initier à ces plaisantes activités avec un encadrement pro dans joli cadre. On vous attend nombreux !

Accès libre .

Plan d’eau de La Borde Arcisses 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 09 69 00 14 canoekayak.percheron@orange.fr

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English :

Discovery Day: program => Canoe, Kayak, Stand-up & Paddle

conditions: be able to swim, have a pair of closed shoes for the duration of the trip. Minors must be accompanied by at least one parent or legal guardian.

Please bring a change of clothes

Free access

L’événement Journée Découverte I Canoë Kayak Stand-up Paddle Arcisses a été mis à jour le 2026-06-08 par OTs DU PERCHE