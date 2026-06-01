La Guinguette de l’Etoile Margonnaise Arcisses
La Guinguette de l’Etoile Margonnaise Arcisses samedi 20 juin 2026.
Arcisses
La Guinguette de l’Etoile Margonnaise
1 Rue de la Cloche Arcisses Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Soirée Spéciale Feria à la Guinguette de l’Etoile Margonnaise ! Au programme musique, restauration, espace jeux et beaucoup de bonne humeur !
Dress code rouge et blanc.
Une partie des bénéfices de cette soirée sera reversée à une association.
Deux autres soirées Guinguette sont à venir.
Soirée Spéciale Feria à la Guinguette de l’Etoile Margonnaise ! Au programme musique, restauration, baby-foot, table de ping-pong, et beaucoup de bonne humeur !
Dress code rouge et blanc.
Une partie des bénéfices de cette soirée sera reversée à une association. Deux autres soirées Guinguette sont à venir. .
1 Rue de la Cloche Arcisses 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 68 56 42 72 etoile.margonnaise@gmail.com
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English :
Special Feria Night at the Guinguette de l’Etoile Margonnaise! On the agenda: music, food, a games area, and lots of fun!
Dress code: red and white.
A portion of the proceeds from this evening will be donated to a charity.
Two more Guinguette evenings are coming up.
L’événement La Guinguette de l’Etoile Margonnaise Arcisses a été mis à jour le 2026-06-12 par OTs DU PERCHE
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