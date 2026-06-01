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La Guinguette de l’Etoile Margonnaise Arcisses

La Guinguette de l’Etoile Margonnaise Arcisses

La Guinguette de l’Etoile Margonnaise Arcisses samedi 20 juin 2026.

Adresse : 1 Rue de la Cloche

Ville : 28400 Arcisses

Département : Eure-et-Loir

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Arcisses

La Guinguette de l’Etoile Margonnaise

1 Rue de la Cloche Arcisses Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Soirée Spéciale Feria à la Guinguette de l’Etoile Margonnaise ! Au programme musique, restauration, espace jeux et beaucoup de bonne humeur !
Dress code rouge et blanc.
Une partie des bénéfices de cette soirée sera reversée à une association.
Deux autres soirées Guinguette sont à venir.
Soirée Spéciale Feria à la Guinguette de l’Etoile Margonnaise ! Au programme musique, restauration, baby-foot, table de ping-pong, et beaucoup de bonne humeur !
Dress code rouge et blanc.
Une partie des bénéfices de cette soirée sera reversée à une association. Deux autres soirées Guinguette sont à venir.   .

1 Rue de la Cloche Arcisses 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 68 56 42 72  etoile.margonnaise@gmail.com

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English :

Special Feria Night at the Guinguette de l’Etoile Margonnaise! On the agenda: music, food, a games area, and lots of fun!
Dress code: red and white.
A portion of the proceeds from this evening will be donated to a charity.
Two more Guinguette evenings are coming up.

L’événement La Guinguette de l’Etoile Margonnaise Arcisses a été mis à jour le 2026-06-12 par OTs DU PERCHE

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