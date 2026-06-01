Arcisses

La Guinguette de l’Etoile Margonnaise

1 Rue de la Cloche Arcisses Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Soirée Spéciale Feria à la Guinguette de l’Etoile Margonnaise ! Au programme musique, restauration, espace jeux et beaucoup de bonne humeur !

Dress code rouge et blanc.

Une partie des bénéfices de cette soirée sera reversée à une association.

Deux autres soirées Guinguette sont à venir.

Soirée Spéciale Feria à la Guinguette de l’Etoile Margonnaise ! Au programme musique, restauration, baby-foot, table de ping-pong, et beaucoup de bonne humeur !

Dress code rouge et blanc.

Une partie des bénéfices de cette soirée sera reversée à une association. Deux autres soirées Guinguette sont à venir. .

1 Rue de la Cloche Arcisses 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 68 56 42 72 etoile.margonnaise@gmail.com

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English :

Special Feria Night at the Guinguette de l’Etoile Margonnaise! On the agenda: music, food, a games area, and lots of fun!

Dress code: red and white.

A portion of the proceeds from this evening will be donated to a charity.

Two more Guinguette evenings are coming up.

L’événement La Guinguette de l’Etoile Margonnaise Arcisses a été mis à jour le 2026-06-12 par OTs DU PERCHE