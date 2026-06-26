Arcisses

La Guinguette de l’Étoile Margonnaise Étoile Beach Club

1 Rue de la Cloche Arcisses Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

La Guinguette de l’Etoile Margonnaise vous attend pour sa soirée Étoile Beach Club !

Au programme dj set, restauration, boissons, le tout dans une ambiance Vibes et Sunset !

Une partie des bénéfices de cette soirée sera reversée à une asso.

1 autre soirée à venir…

La Guinguette de l’Etoile Margonnaise revient après sa première édition très réussie pour une nouvelle soirée intitulée Étoile Beach Club !

Au programme dj set, restauration, boissons, le tout dans une ambiance Vibes et Sunset .

Pensez à réserver votre table 07 68 56 42 72

etoile.margonnaise@gmail.com

Une partie des bénéfices de cette soirée sera reversée à une association.

Une autre soirée est à venir… .

1 Rue de la Cloche Arcisses 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 68 56 42 72 etoile.margonnaise@gmail.com

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English :

La Guinguette de l’Etoile Margonnaise invites you to its %C9toile Beach Club night!

On the program: DJ set, food, drinks—all in a Vibes and Sunset atmosphere!

A portion of the proceeds from this event will be donated to a charity.

Another event coming up…?

L’événement La Guinguette de l’Étoile Margonnaise Étoile Beach Club Arcisses a été mis à jour le 2026-06-26 par OTs DU PERCHE