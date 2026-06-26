La Guinguette de l’Étoile Margonnaise Étoile Beach Club Arcisses
La Guinguette de l’Étoile Margonnaise Étoile Beach Club Arcisses samedi 18 juillet 2026.
Arcisses
La Guinguette de l’Étoile Margonnaise Étoile Beach Club
1 Rue de la Cloche Arcisses Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
La Guinguette de l’Etoile Margonnaise vous attend pour sa soirée Étoile Beach Club !
Au programme dj set, restauration, boissons, le tout dans une ambiance Vibes et Sunset !
Une partie des bénéfices de cette soirée sera reversée à une asso.
1 autre soirée à venir…
La Guinguette de l’Etoile Margonnaise revient après sa première édition très réussie pour une nouvelle soirée intitulée Étoile Beach Club !
Au programme dj set, restauration, boissons, le tout dans une ambiance Vibes et Sunset .
Pensez à réserver votre table 07 68 56 42 72
etoile.margonnaise@gmail.com
Une partie des bénéfices de cette soirée sera reversée à une association.
Une autre soirée est à venir… .
1 Rue de la Cloche Arcisses 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 68 56 42 72 etoile.margonnaise@gmail.com
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English :
La Guinguette de l’Etoile Margonnaise invites you to its %C9toile Beach Club night!
On the program: DJ set, food, drinks—all in a Vibes and Sunset atmosphere!
A portion of the proceeds from this event will be donated to a charity.
Another event coming up…?
L’événement La Guinguette de l’Étoile Margonnaise Étoile Beach Club Arcisses a été mis à jour le 2026-06-26 par OTs DU PERCHE
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