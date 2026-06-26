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La Guinguette de l’Étoile Margonnaise Étoile Beach Club Arcisses

La Guinguette de l’Étoile Margonnaise Étoile Beach Club Arcisses

La Guinguette de l’Étoile Margonnaise Étoile Beach Club Arcisses samedi 18 juillet 2026.

Adresse
1 Rue de la Cloche
Ville
28400 Arcisses
Département
Eure-et-Loir
Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif
Gratuit

Arcisses

La Guinguette de l’Étoile Margonnaise Étoile Beach Club

1 Rue de la Cloche Arcisses Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

La Guinguette de l’Etoile Margonnaise vous attend pour sa soirée Étoile Beach Club !
Au programme dj set, restauration, boissons, le tout dans une ambiance Vibes et Sunset !
Une partie des bénéfices de cette soirée sera reversée à une asso.
1 autre soirée à venir…
La Guinguette de l’Etoile Margonnaise revient après sa première édition très réussie pour une nouvelle soirée intitulée Étoile Beach Club !
Au programme dj set, restauration, boissons, le tout dans une ambiance Vibes et Sunset .
Pensez à réserver votre table 07 68 56 42 72
etoile.margonnaise@gmail.com
Une partie des bénéfices de cette soirée sera reversée à une association.
Une autre soirée est à venir…   .

1 Rue de la Cloche Arcisses 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 68 56 42 72  etoile.margonnaise@gmail.com

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English :

La Guinguette de l’Etoile Margonnaise invites you to its %C9toile Beach Club night!
On the program: DJ set, food, drinks—all in a Vibes and Sunset atmosphere!
A portion of the proceeds from this event will be donated to a charity.
Another event coming up…?

L’événement La Guinguette de l’Étoile Margonnaise Étoile Beach Club Arcisses a été mis à jour le 2026-06-26 par OTs DU PERCHE

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