Arcisses

Balade en calèche à La Borde

Arcisses Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 15:00:00

fin : 2026-08-25 18:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Les chevaux percherons de l’écurie d’Albe vous font découvrir la Borde avec les commentaires de Sylvie Martz. Profitez-en pour prolonger votre journée à la base de loisirs de la Borde (paddle, pédalo, jeux…) et à sa p’tite terrasse !Familles

Tous les mardis de l’été, direction le plan d’eau de la Borde pour une balade en calèche avec les chevaux percherons de l’écurie d’Albe. Rencontrez Sylvie, passionnée de cette race de renom et découvrez tous les secrets de ce noble destrier. Profitez-en pour prolonger votre journée à la base de loisirs de la Borde (paddle, pédalo, jeux…) et à sa p’tite terrasse !

De 15h à 18h départ toutes les 30 minutes.

Adulte : 7 € I Enfant de 4 à 15 ans : 4 € I Gratuit pour les de 4 ans

Réservation conseillée auprès de l’OTC ou sur place : 02 37 37 30 10 .

Arcisses 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 30 10 contact@otcperche.com

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English :

The Percheron horses from the Albe Stables will take you on a tour of La Borde, with commentary by Sylvie Martz. Take the opportunity to extend your day at the Borde recreation center (paddle tennis, pedal boats, games…) and on its little terrace!

L’événement Balade en calèche à La Borde Arcisses a été mis à jour le 2026-06-13 par OTs DU PERCHE