Balade en calèche à La Borde Arcisses
Balade en calèche à La Borde Arcisses mardi 7 juillet 2026.
Arcisses
Balade en calèche à La Borde
Arcisses Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 15:00:00
fin : 2026-08-25 18:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Les chevaux percherons de l’écurie d’Albe vous font découvrir la Borde avec les commentaires de Sylvie Martz. Profitez-en pour prolonger votre journée à la base de loisirs de la Borde (paddle, pédalo, jeux…) et à sa p’tite terrasse !Familles
Tous les mardis de l’été, direction le plan d’eau de la Borde pour une balade en calèche avec les chevaux percherons de l’écurie d’Albe. Rencontrez Sylvie, passionnée de cette race de renom et découvrez tous les secrets de ce noble destrier. Profitez-en pour prolonger votre journée à la base de loisirs de la Borde (paddle, pédalo, jeux…) et à sa p’tite terrasse !
De 15h à 18h départ toutes les 30 minutes.
Adulte : 7 € I Enfant de 4 à 15 ans : 4 € I Gratuit pour les de 4 ans
Réservation conseillée auprès de l’OTC ou sur place : 02 37 37 30 10 .
Arcisses 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 30 10 contact@otcperche.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Percheron horses from the Albe Stables will take you on a tour of La Borde, with commentary by Sylvie Martz. Take the opportunity to extend your day at the Borde recreation center (paddle tennis, pedal boats, games…) and on its little terrace!
L’événement Balade en calèche à La Borde Arcisses a été mis à jour le 2026-06-13 par OTs DU PERCHE
À voir aussi à Arcisses (Eure-et-Loir)
- La Guinguette de l’Etoile Margonnaise Arcisses 20 juin 2026
- Coudreceau en fête Arcisses 20 juin 2026
- Journée Découverte I Canoë Kayak Stand-up Paddle Arcisses 21 juin 2026
- La Bourbonnaise I Margon Arcisses 27 juin 2026
- Concert Flottant Jangada par Le Piano du Lac Arcisses 29 juin 2026