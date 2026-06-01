1er anniversaire Royaume Kids Arcisses
1er anniversaire Royaume Kids Arcisses samedi 4 juillet 2026.
Arcisses
1er anniversaire Royaume Kids
ROYAUME KIDS Arcisses Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 16:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Venez faire la fête au Royaume Kids !
Au programme des cadeaux à gagner, des mascottes, une structure gonflable, des animations autours du foot et du judo ou encore un barbecue à 19h.
Alors venez vite vous amusez, et repars avec de merveilleux souvenirs !
Jeux, détente et bonne humeur garants !
Venez faire la fête au Royaume Kids !
Au programme des cadeaux à gagner, des mascottes, un échassier avec bulles géantes, des animations autours du foot et du judo ou encore un barbecue à 19h.
Alors venez vite vous amusez, et repartez avec de merveilleux souvenirs entre copains !
Jeux, détente et bonne humeur garantis !
Accès gratuit avec ou sans enfants.
Pensez à réserver votre menu avant le 19 Juin. .
ROYAUME KIDS Arcisses 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 66 08 royaumekids258@gmail.com
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English :
Come celebrate at Kingdom Kids!
On the agenda: prizes to win, mascots, a bouncy castle, activities centered around soccer and judo, and a barbecue at 7 p.m.
So come on down and have some fun, and leave with wonderful memories!
Games, relaxation, and good vibes guaranteed!
L’événement 1er anniversaire Royaume Kids Arcisses a été mis à jour le 2026-06-17 par OTs DU PERCHE
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