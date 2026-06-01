Arcisses

1er anniversaire Royaume Kids

ROYAUME KIDS Arcisses Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 16:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Venez faire la fête au Royaume Kids !

Au programme des cadeaux à gagner, des mascottes, une structure gonflable, des animations autours du foot et du judo ou encore un barbecue à 19h.

Alors venez vite vous amusez, et repars avec de merveilleux souvenirs !

Jeux, détente et bonne humeur garants !

Venez faire la fête au Royaume Kids !

Au programme des cadeaux à gagner, des mascottes, un échassier avec bulles géantes, des animations autours du foot et du judo ou encore un barbecue à 19h.

Alors venez vite vous amusez, et repartez avec de merveilleux souvenirs entre copains !

Jeux, détente et bonne humeur garantis !

Accès gratuit avec ou sans enfants.

Pensez à réserver votre menu avant le 19 Juin. .

ROYAUME KIDS Arcisses 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 66 08 royaumekids258@gmail.com

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English :

Come celebrate at Kingdom Kids!

On the agenda: prizes to win, mascots, a bouncy castle, activities centered around soccer and judo, and a barbecue at 7 p.m.

So come on down and have some fun, and leave with wonderful memories!

Games, relaxation, and good vibes guaranteed!

L’événement 1er anniversaire Royaume Kids Arcisses a été mis à jour le 2026-06-17 par OTs DU PERCHE