Informations pratiques

Bayeux

La Braderie des commerçants

Rue saint-malo, rue saint-martin Bayeux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-21 10:00:00

fin : 2026-08-22 19:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Les commerçants donnent rendez-vous pour une braderie !

Profitez de bonnes offres et bonnes affaires chez vos commerçants locaux

Pour clôturer la saison d’été, les commerçants proposent une braderie afin de liquider les stocks printemps/été et de proposer de bonnes affaires. .

Rue saint-malo, rue saint-martin Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 2 31 21 14 75 espaceactionbayeux@gmail.com

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English : La Braderie des commerçants

Local shops are inviting you to a street market!

Make the most of great offers and bargains at your local shops

L’événement La Braderie des commerçants Bayeux a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Bayeux Intercom