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AGENDA · Bayeux

La Braderie des commerçants Bayeux

vendredi 21 août 2026 · Bayeux

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Rue saint-malo, rue saint-martin
Ville
14400 Bayeux
Département
Calvados
Tarif

Bayeux

La Braderie des commerçants

Rue saint-malo, rue saint-martin Bayeux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-21 10:00:00
fin : 2026-08-22 19:00:00

Date(s) :
2026-08-21

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Pour clôturer la saison d’été, les commerçants proposent une braderie afin de liquider les stocks printemps/été et de proposer de bonnes affaires.   .

Rue saint-malo, rue saint-martin Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 2 31 21 14 75  espaceactionbayeux@gmail.com

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English : La Braderie des commerçants

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L’événement La Braderie des commerçants Bayeux a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Bayeux Intercom

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