La Braderie des commerçants Bayeux
vendredi 21 août 2026 · Bayeux
Informations pratiques
Bayeux
La Braderie des commerçants
Rue saint-malo, rue saint-martin Bayeux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-21 10:00:00
fin : 2026-08-22 19:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Les commerçants donnent rendez-vous pour une braderie !
Profitez de bonnes offres et bonnes affaires chez vos commerçants locaux
Pour clôturer la saison d’été, les commerçants proposent une braderie afin de liquider les stocks printemps/été et de proposer de bonnes affaires. .
Rue saint-malo, rue saint-martin Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 2 31 21 14 75 espaceactionbayeux@gmail.com
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English : La Braderie des commerçants
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L’événement La Braderie des commerçants Bayeux a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Bayeux Intercom
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