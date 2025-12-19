La braderie Dordives
La braderie Dordives dimanche 19 avril 2026.
Dordives Loiret
Tarif : – –
Début : 2026-04-19 05:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00
2026-04-19
La grande braderie est de retour cette année 2026 ! où vous trouverez votre bonheur entre vide grenier, brocante, les collectionneurs ne seront pas oubliés, foire aux plantes. .
Dordives 45680 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 89 86 30 braderie@dordives.com
L’événement La braderie Dordives a été mis à jour le 2025-12-19 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS