La braderie Dordives

Dordives Loiret

Début : 2026-04-19 05:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

2026-04-19

La grande braderie est de retour cette année 2026 ! où vous trouverez votre bonheur entre vide grenier, brocante, les collectionneurs ne seront pas oubliés, foire aux plantes. .

Dordives 45680 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 89 86 30 braderie@dordives.com

