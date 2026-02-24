Visite de Chartres Dordives
Visite de Chartres Dordives jeudi 28 mai 2026.
Début : 2026-05-28 07:15:00
fin : 2026-05-28 19:30:00
2026-05-28
Visite de la ville de Chartres avec l’association Citoyenneté Amitiés Dordives. Une belle journée à parcourir et découvrir les monuments de la ville cathédrale de Chartres, balade, petit train touristique, visite du centre international du vitrail, déjeuner compris. Informations et réservations possibles auprès de l’association. 120 .
Dordives 45680 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 83 38 63 35 citoyenneteamities@gmail.com
Visit Chartres
